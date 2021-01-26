Постраждалим від домагань Вайнштейна присудили виплату у $17 мільйонів

Суд у справах банкрутства в американському штаті Делавер наказав продюсерській компанії Гарві Вайнштейна Weinstein Company виплатити $17,1 млн жінкам, які зазнали з його боку насильницьких дій сексуального характеру.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Variety.

Дане рішення винесла суддя Мері Уолрот, вона постановила створити в рамках процедури банкрутства компанії фонд в розмірі $17,1 млн, кошти з якого будуть розподілені між більш ніж 50 жертвами сексуального насильства з боку Вайнштейна.

Деякі жертви домагань з боку американського продюсера отримають компенсацію в розмірі понад $500 тис.

Суддя наголосила, що в разі якби створення фонду домогтися не вдалося, жінки отримали б мінімальні виплати або взагалі не могли б розраховувати на них.

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Як повідомляв Укрінформ, американський кінопродюсер Гарві Вайнштейн, якого десятки жінок звинуватили у сексуальних домаганнях, 11 березня отримав вирок Верховного суду Мангеттена — 23 роки позбавлення волі. Хвиля звинувачень у сексуальних домаганнях почалася у США після публікації New York Times восени 2017 року про домагання з боку Харві Вайнштейна. Зокрема, його звинуватили акторки Анджеліна Джолі й Гвінет Пелтроу.