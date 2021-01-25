В ОАЕ відкрилося посольство Ізраїлю
Укрінформ
Ізраїль відкрив посольство в Абу-Дабі - столиці Об'єднаних Арабських Еміратів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW з посиланням на МЗС Ізраїлю.
"Сьогодні ізраїльське посольство в Абу-Дабі офіційно відкрилося - з прибуттям глави місії Ейтана Нае", - цитує агентство заяву ізраїльського зовнішньополітичного відомства.
У МЗС відзначили, що посольство Ізраїлю в Об'єднаних Арабських Еміратах сприятиме розвитку відносин між країнами на всіх рівнях.
Як повідомлялося, у вересні 2020 року Ізраїль і Об'єднані Арабські Емірати встановили за посередництва США дипломатичні відносини, підписавши угоду у Вашингтоні.
У жовтні обидві країни домовилися про безвізовий режим. Ізраїль вперше уклав таку угоду з арабською країною.