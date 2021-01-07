Судан підписав угоду про нормалізацію відносин з Ізраїлем

Керівництво Судану уклало угоду, яка покликана нормалізувати відносини цієї країни з Ізраїлем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The National.

"Підписана сьогодні угода заснована на ініціативі США та інших регіональних держав щодо зміцнення миру, толерантності та поваги між різними країнами регіону", - заявив міністр юстиції Судану Насрелдін Абдельбарі після підписання угоди з міністром фінансів США Стівеном Мнучіним.

Судан також отримає доступ до 1 мільярда доларів відповідно до іншої угоди, підписаної з американською стороною щодо врегулювання давнього боргу країни перед Світовим банком.

США виплатять заборгованість Судану Групі Світового банку, яка, нарешті надасть країні доступ до фінансування її економіки на суму $1,5 млрд щороку.

У вівторок державний секретар США Майк Помпео офіційно видалив Судан з переліку держав - спонсорів тероризму - це був необхідний крок для укладення домовленостей з Ізраїлем.

Судан став четвертою арабською країною, яка останнім часом нормалізувала відносини з Ізраїлем - після Об’єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну та Марокко.