В Ізраїлі почали вакцинацію старшокласників

В Ізраїлі почали вакцинувати від коронавірусу старшокласників. Зараз вони не навчаються через чинний в країні локдаун.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of Israel.

Вакцинація підлітків віком від 16 до 18 років почалася в Ізраїлі в суботу. Для отримання дози вакцини неповнолітнім пацієнтам потрібна згода батьків.

Метою вакцинації старшокласників зараз є забезпечення їх повернення до школи, щоб вчасно почати складати випускні іспити, необхідні для подальшої вступної кампанії до вишів.

В Ізраїлі до неділі першу дозу вакцини від коронавірусу отримали вже понад 2,5 мільйона людей, більше чверті від дев'ятимільйонного населення країни.

Зараз в Ізраїлі діє локдаун. Очікується, що пом'якшення обмежень може розпочатися з 1 лютого.

Як повідомлялося, станом на ранок 24 січня у світі з початку пандемії підтверджено загалом 99 338 137 випадків коронавірусу. Пандемія вже забрала життя 2 130 626 осіб. Змогли побороти недугу 71 396 886 хворих.

Фото: Avshalom Sassoni/Flash90