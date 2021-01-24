У Китаї після двох тижнів під землею урятували гірника
Укрінформ
Китайські рятувальники підняли на поверхню гірника, який два тижні перебував під землею після аварії на золотокопальні.
Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.
“Стан шахтаря дуже ослаблений й рятувальники допомагають йому піднятися на поверхню”, - йдеться у повідомленні.
Раніше рятувальникам вдалося встановити контакт лише із 10 шахтарями, які перебувають у гарному фізичному та психологічному стані. Інші вважаються загиблими.
Нагадаємо: унаслідок аварії на шахті у місті Янтай на сході Китаю, з 10 січня під землею залишаються заблокованими 22 гірники.