Сомалійський ексдепутат пережив вже другу спробу замаху за місяць

Унаслідок вибуху придорожнього фугасу в столиці Сомалі загинули троє людей.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на речника поліції Могадішо Садіка Адана пише Сіньхуа.

За його словами, саморобний вибуховий пристрій було приведено в дію, коли поруч проїздив автомобіль, у якому були два колишні члени парламенту Сомалі та один поважний старійшина.

“Серед загиблих - троє охоронців колишніх законодавців. Водій отримав важкі травми, а двоє колишніх членів парламенту отримали легкі поранення”, - розповів Адан.

Відповідальність за напад взяли на себе бойовики з угрупування аль-Шабаб, які протистоять міжнародно визнаному уряду Сомалі.

Зазначається, що для одного з двох постраждалих ексдепутатів цей напад став уже другим за останній місяць. 20 грудня його автомобіль був підірваний подібним чином. Тоді теж загинув його охоронець, а сам колишній законодавець залишив практично не ушкодженим.