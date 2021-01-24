Сомалійський ексдепутат пережив вже другу спробу замаху за місяць
Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на речника поліції Могадішо Садіка Адана пише Сіньхуа.
За його словами, саморобний вибуховий пристрій було приведено в дію, коли поруч проїздив автомобіль, у якому були два колишні члени парламенту Сомалі та один поважний старійшина.
“Серед загиблих - троє охоронців колишніх законодавців. Водій отримав важкі травми, а двоє колишніх членів парламенту отримали легкі поранення”, - розповів Адан.
Відповідальність за напад взяли на себе бойовики з угрупування аль-Шабаб, які протистоять міжнародно визнаному уряду Сомалі.
Зазначається, що для одного з двох постраждалих ексдепутатів цей напад став уже другим за останній місяць. 20 грудня його автомобіль був підірваний подібним чином. Тоді теж загинув його охоронець, а сам колишній законодавець залишив практично не ушкодженим.