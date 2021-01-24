У Канаді іммігрантів теж вакцинують від коронавірусу

У Канаді міграційний статус людей не матиме значення при вакцинуванні населення від коронавірусу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це з посиланням на заяву Агентства громадського здоров’я Канади пише CIC News.

“Вакцини від COVID-19 будуть доступні в Канаді для всіх, кому їх дозволено та рекомендовано використовувати <...> Це стосується усіх людей в Канаді, незалежно від того, чи є вони громадянами”, - заявили в Агентстві.

Зараз у країні вакцину Pfizer-BioNTech дозволено використовувати для людей віком від 16 років, а вакцину Moderna - починаючи з 18 років. Пріоритет наразі надається резидентам і працівникам закладів тривалого догляду, медикам.

Станом на 21 січня Канада отримала 935 700 доз вакцин від двох виробників, з них 729 640 вже використано.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі підтверджено в цілому 99,280,887 випадків інфікування коронавірусом, з них летальних 2,128,430, одужали 71,335,693 особи.