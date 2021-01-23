У РФ на акціях на підтримку Навального затримали понад 200 осіб

У РФ на акціях на підтримку Навального затримали понад 200 осіб

Укрінформ
У ході акцій протесту на підтримку Олексія Навального 23 січня в Росії затримали 237 осіб, більшість на Далекому Сході.

Про це свідчать дані проекту з моніторингу політпереслідувань Ovdinfo, передає Укрінформ.

Згідно з цими даними, 56 осіб затримали в Новосибірську, 27 у Владивостоці, 28 і 23 у Хабаровську і Комсомольську-на-Амурі відповідно.

Як повідомляв Укрінформ, 17 січня Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року в РФ.

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Суд призначив йому 30 діб арешту.

Пізніше адвокат політика Ольга Михайлова повідомила, що судове засідання про зміну Навальному умовного терміну на реальний перенесли на 2 лютого.

Фото: DW

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