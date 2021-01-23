Затримали координатора штабу Навального в Москві

Зазначається, що Степанова везуть у ВВС "Даниловський".

Акція в Москві має початися о 14:00 (13:00 за Києвом).

Раніше в МВС Росії повідомили, що відомство ініціювало дослідчу перевірку дій керівників регіональних штабів Навального, які запрошують неповнолітніх громадян до участі в несанкціонованих акціях 23 січня.

Після арешту Навального 17 січня з'явилися заклики організувати масову акцію на його підтримку. У МВС РФ заявили, що агітатори несанкціонованих заходів будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Напередодні стало відомо, що СК порушив кримінальну справу про залучення дітей у несанкціоновані акції.

Як повідомляв Укрінформ, у Росії в суботу, 23 січня, почалися акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів, почалися затримання.

17 січня Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року в РФ.

18 січня Навального відвезли в СІЗО "Матросская тишина" з ВВС у Хімках, де він пробув ніч і де відбувся суд, який призначив йому 30 діб арешту.

Пізніше адвокат політика Ольга Михайлова повідомила, що судове засідання про зміну Навальному умовного терміну на реальний перенесли на 2 лютого.

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