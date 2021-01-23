З моря поблизу Лівії урятували понад 80 мігрантів

Берегова охорона Лівії урятувала з Середземного моря поблизу узбережжя країни понад 80 незаконних мігрантів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посилання на Міжнародну організацію з міграції (МОМ) пише Сіньхуа.

“Понад 80 мігрантів було повернуто до Лівії береговою охороною”, - заявили у МОМ.

У відомстві додали, що загалом цього року вже близько 300 незаконних мігрантів було повернуто до Лівії береговою охороною. Усі з них нині перебувають нині у пунктах утримання.

Нагадаємо: тисячі незаконних мігрантів переважно із країн Африки намагаються потрапити до Європи з Лівії, користуючись хаосом, який панує у країні після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році.