У США прибиральник випадково знищив 1,9 тисячі доз вакцини Moderna

В американському Бостоні тисячі доз вакцини від коронавірусу компанії Moderna були знищені через те, що прибиральник випадково вимкнув холодильник, у якому вони зберігалися.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ABC News.

«У вівторок, 19 січня, співробітники VA Boston Pharmacy виявили, що морозильна камера у кампусі Ямайка плейн вийшла з ладу. Як результат, 1900 доз вакцини Moderna від COVID-19, що зберігається в морозильній камері, були зіпсовані», - сказав представник VA Boston Healthcare System Кайл Тото.

За його словами, на холодильнику була встановлена система сигналізації, проте вона не спрацювала. Тото додав, що зараз з’ясовується, чому стався інцидент і з якої причини не спрацювала сигналізація.

Дози вакцини Moderna поступають до медзакладів у замороженому вигляді, після цього їх можна зберігати у холодильнику при температурі від +2 до +7 градусів за Цельсієм до 30 днів.

Фото: ЕРА