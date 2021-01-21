Від коронавірусу помер глава МЗС Зімбабве
Укрінформ
Міністр закордонних справ Зімбабве Сібусісо Мойо помер від ускладнень коронавірусної інфекції.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Xinhua.
За словами представника уряду Зімбабве, Мойо помер у середу - через день після того, як здав позитивний тест на коронавірус.
Зазначається, що це вже третій міністр в уряді цієї африканської країни, який помер від COVID-19.
Як нагадує Xinhua, лейтенант-генерал Мойо був лідером військової операції, під час якої у листопаді 2019 року був усунутий глава держави Роберт Мугабе. Потім він увійшов до адміністрації нового президента Еммерсона Мнангагви.
За останніми даними Worldometer, у світі зареєстровано 97,250 млн випадків COVID-19, у тому числі 2,080 млн летальних, вилікувалися 69,796 млн осіб.
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