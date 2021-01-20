Макрон вітає рішення Байдена повернути США до Паризької кліматичної угоди

Макрон вітає рішення Байдена повернути США до Паризької кліматичної угоди

Укрінформ
Президент Франції Еммануель привітав президента США Джо Байдена і віцепрезидента США Камалу Гарріс із вступом на посади.

Про це французький лідер написав у Twitter, передає кореспондент Укрінформу.

«Найкращі побажання у цей значущий день для американського народу! Ми – разом. Ми будемо сильнішими перед викликами нашого часу. Сильнішими у розбудові нашого майбутнього. Сильнішими у захисті нашої планети», - відзначив Макрон, звертаючись до Байдена і Гарріс.

Президент Франції також привітав рішення Байдена повернути США до Паризької кліматичної угоди.

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Як повідомляв Укрінформ, 20 січня у Вашингтоні відбулася церемонія інавгурації та приведення до присяги нового 46-го президента США Джо Байдена та віцепрезидента Каміли Гарріс.

45-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп своїм рішення від 4 листопада 2020 року вивів країну з Паризької кліматичної угоди. Він вважає, що угода накладає несправедливі економічні обмеження на американських робітників, підприємців та платників податків.

Паризьку кліматичну угоду було підписано 12 грудня 2015 року під егідою ООН.

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