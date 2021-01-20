Папа Франциск знову закликав світ відмовитися від ядерної зброї

Напередодні набрання чинності Договором про заборону ядерної зброї Папа Римський закликав більше країн приєднатися до цієї міжнародної угоди під егідою ООН.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Я закликаю всі держави та всіх людей рішуче працювати задля сприяння умовам, необхідним для світу, вільного від ядерної зброї, таким чином сприяючи миру та багатосторонньому співробітництву, яких сьогодні так сильно потребує людство", - зазначив Франциск під час щотижневої аудієнції у Ватикані.

Раніше Папа Франциск під час візиту в 2019 році до японського міста Нагасакі назвав володіння ядерною зброєю, навіть з метою стримування, "спотвореним" і невиправданим.

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Як йдеться в інформації на сайті ООН, Договір про заборону ядерної зброї набере чинності 22 січня 2021 року. Ця міжнародна угода забороняє розробку, випробування, зберігання, придбання, транспортування і використання озброєнь такого типу.

«Договір про заборону» був ухвалений у липні 2017 року за підтримки 122 країн світу.