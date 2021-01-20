Трамп у прощальній промові похвалився, що не розв’язав жодної війни

Чинний глава Білого дому Дональд Трамп звернувся до американців з прощальною промовою, у якій наголосив на досягненнях свого президентства.

Виступ Трампа транслював офіційний YouTube-канал Білого дому.

«Я особливо пишаюся тим, що став першим президентом за останні десятиліття, який не розпочав нових воєн», - наголосив Трамп.

Президент США також нагадав, що його адміністрація досягла низки «історичних мирних угод» на Близькому Сході.

«Ніхто не вірив, що це може статися. Угоди Авраама (домовленість між Ізраїлем, ОАЕ та США – ред.) відкрили двері у майбутнє миру та злагоди, а не насильства та кровопролиття. Це розквіт нового Близького Сходу, і ми повертаємо наших військових додому», - розповів глава Білого дому.

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За його словами, США також відновили лідерство за кордоном, «побудували найпотужнішу економіку в історії світу», оживили альянси та «згуртували народи» в усьому світі.

«Я йду з цього величного місця з відданістю і радістю в серці, оптимістичним духом і великою впевненістю, що для нашої країни та для наших дітей найкраще ще попереду», - підсумував Трамп.

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Як повідомляв Укрінформ, повноваження чинного президента США спливають 20 січня - після того, як обраний глава Білого дому Джо Байден складе присягу на вірність конституції США.

Фото: The White House