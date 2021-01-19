Меланія Трамп звернулася до американців із прощальним словом

Дружина президента США Дональда Трампа Меланія звернулася до американців із заключною промовою в статусі першої леді країни.

Як передає Укрінформ, відповідне відеозвернення було опубліковано на сайті Білого дому.

У своїй промові Меланія Трамп заявила, що для неї було великою честю бути першою леді США.

Вона подякувала військовослужбовцям, правоохоронним органам, медичним працівникам та всім, хто допомагав боротися з пандемією COVID-19.

«Кожне життя безцінне, і зараз, коли в обіг надходять мільйони вакцин, я прошу всіх американців проявити обережність і здоровий глузд, щоб захистити вразливих», - заявила вона.

Дружина Трампа також закликала американців відмовитися від насильства.

«Будьте пристрасними у всьому, що ви робите, однак завжди пам'ятайте, що насильство ніколи не є відповіддю і ніколи не буде виправдане», — наголосила вона.

Меланія також говорила про країну, єдність, свою ініціативу Be Best, спрямовану на підвищення добробуту та збільшення можливостей для молоді й захисту від ризиків, пов’язаних із загрозами від переслідування в кіберпросторі та наркотиків.

Спікерка додала, що в своїй діяльності на посаді першої леді керувалася інтересами підростаючого покоління, питанням розширення їх можливостей і поліпшення умов життя.

«Висловлюю щиру надію, що батьки виховають дітей з розумінням того, що значить - бути кращими, сміливими і самовідданими героями, які працюють і поступаються своїми інтересами, щоб зробити цю країну землею свободи», - сказала вона.

Наостанок Меланія Трамп закликала всіх громадян США «зосереджуватися на тому, що нас єднає, і бути вищими від того, що нас роз’єднує, завжди обирати любов, а не ненависть, і мир, а не насильство».

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Як повідомляв Укрінформ, 20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація 46-го Президента США Джо Байдена.