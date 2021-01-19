Трамп заборонив США купувати безпілотники у Росії

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє урядовим відомствам купувати безпілотники з ряду країн-супротивників, серед яких Росія.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Білого дому.

Зазначається, що дрони мають можливість збирати й зберігати дані з секретною інформацією урядових відомств США. При використанні безпілотних летальних апаратів, які були виготовлені країнами-супротивниками, ці дані можуть потратили в їхні руки.

Саме тому президент США Дональд Трамп вирішив заборонити американським урядовим відомствам закуповувати дрони з Росії, Китаю, Ірану та КНДР.

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Також забороняється купувати дрони від зазначених країн через треті сторони.

«Політика Сполучених Штатів полягає у тому, щоб запобігати використанню доларів платників податків для закупівлі безпілотників, що несуть неприйнятні ризики, містять програмне забезпечення або критичні електронні компоненти, вироблені країнами-супротивниками, а також заохочувати використання вітчизняного виробництва дронів», - йдеться в указі.

Як повідомлялося, 20 січня, новобраний президент США Джо Байден складе присягу глави держави.