Негода в Іспанії: Мадрид та околиці оголосили зоною стихійного лиха

Уряд Іспанії оголосив столицю країни Мадрид та весь столичний регіон, котрий минулого тижня постраждав від буревію "Філомена", зоною стихійного лиха.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Це сталося після того, як регіональний уряд Мадриду попередив, що обіцяні на середу дощі можуть призвести до повені та "подальшого хаосу" у місті та його околицях.

"Прогнозовані AEMET (державне агентство погоди) дощі, хоча й помірні, можуть спричинити повені, коли вся крига почне танути", - заявили в регіональному уряді.

Повалені дерева та снігові замети під час негоди, що вирувала минулого тижня, перекрили автошляхи та залізничні колії, припинивши зовнішнє постачання до Мадриду та залишивши полиці супермаркетів міста порожніми.

Читайте також: В Японії сніговий шторм зіштовхнув 134 авто

Як зазначається, багато вулиць та тротуарів досі не очищені від снігу, який подекуди почорнів від забруднення та змішався зі сміттям, яке міська влада намагалася збирати під час негоди та упродовж наступних днів.

Як повідомлялося, шторм «Філомена» приніс потужні снігопади у Мадрид та на значну частину сусіднього регіону Кастилія-Ла-Манча.

У зв'язку зі снігопадами у Мадриді підвищили рівень стихійної небезпеки до найвищого. Це було зроблено вперше з 2007 року, коли й було запроваджено відповідну систему градації.

Міська влада Мадриду оцінила збиток, завданий місту аномальним снігопадом напередодні, у майже 1,4 млрд євро.

фото: instagram.com/mahabub8750