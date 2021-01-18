Камала Гарріс пішла з посади сенаторки, щоб стати віцепрезиденткою США

Обрана віцепрезидентка США Камала Гарріс офіційно подала заяву про відставку з посади сенатора Сполучених Штатів від штату Каліфорнія перед тим, як скласти присягу як друга особа у Білому домі.

Як повідомляє The Hill, Гарріс у понеділок надіслала відповідного листа губернатору Каліфорнії Гейвіну Ньюсому, передає Укрінформ.

«Як зазначив одного разу Вальтер Мондейл – сенатор, який став віцепрезидентом, посада віцепрезидента – єдина в структурі нашої влади, що належить як виконавчій, так і законодавчій гілці»,- зауважила Гарріс.

Таким чином, вона нагадала, що, за Конституцією США, віцепрезидент формально очолює Сенат. Вона підкреслила, що з урахуванням рівної кількості демократів і республіканців у верхній палаті, відповідальність віцепрезидента, який також може брати участь у голосуваннях, суттєво зростає.

У цьому зв’язку Гарріс наголосила, що має намір «працювати невтомно», щоб виконати конституційний обов’язок під час голосувань.

«Водночас я сподіваюся, що замість того, аби вдаватися до сутичок, Сенат знайде спільну мову та виконає свою роботу», - наголосила Гарріс.

Як повідомлялося, Камала Гарріс з 2017 року є сенатором США. Вона має скласти присягу на посаді віцепрезидента цієї середи, разом з обраним главою Білого дому Джо Байденом.

Фото: Mason Trinca/Getty Images