Камала Гарріс пішла з посади сенаторки, щоб стати віцепрезиденткою США
Як повідомляє The Hill, Гарріс у понеділок надіслала відповідного листа губернатору Каліфорнії Гейвіну Ньюсому, передає Укрінформ.
«Як зазначив одного разу Вальтер Мондейл – сенатор, який став віцепрезидентом, посада віцепрезидента – єдина в структурі нашої влади, що належить як виконавчій, так і законодавчій гілці»,- зауважила Гарріс.
Таким чином, вона нагадала, що, за Конституцією США, віцепрезидент формально очолює Сенат. Вона підкреслила, що з урахуванням рівної кількості демократів і республіканців у верхній палаті, відповідальність віцепрезидента, який також може брати участь у голосуваннях, суттєво зростає.
У цьому зв’язку Гарріс наголосила, що має намір «працювати невтомно», щоб виконати конституційний обов’язок під час голосувань.
«Водночас я сподіваюся, що замість того, аби вдаватися до сутичок, Сенат знайде спільну мову та виконає свою роботу», - наголосила Гарріс.
Як повідомлялося, Камала Гарріс з 2017 року є сенатором США. Вона має скласти присягу на посаді віцепрезидента цієї середи, разом з обраним главою Білого дому Джо Байденом.
Фото: Mason Trinca/Getty Images