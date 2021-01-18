Трамп не планує помилування Ассанжа – ЗМІ

Чинний президент США Дональд Трамп не планує помилування засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа в останні дні свого президентства.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на джерела, які знайомі зі списком на помилування, передає Укрінформ.

Як зазначається, Трамп планує помилувати від 50 до 100 осіб.

«Попри активну кампанію WikiLeaks, спрямовану на отримання помилування для її засновника Джуліана Ассанжа, його помилування президентом не очікується», - повідомляє телеканал.

При цьому, за даними Fox News, Трамп має намір помилувати репера Lil Wayne, який визнав себе винним у незаконному зберіганні позолоченого пістолета, кокаїну, екстазі та інших наркотиків.

Американські ЗМІ повідомляють, що 17 січня в Білому домі відбулася нарада, на якій були уточнені списки помилувань.

За даними Fox News, повний список, ймовірно, оголосять 19 січня, однак існує невелика ймовірність, що Білий дім виступить із заявою вранці 20 січня, до інавгурації нового президента Джо Байдена.

Як повідомляв Укрінформ, опубліковані Ассанжем на платформі WikiLeaks документи були надані колишнім аналітиком розвідки США Челсі Маннінгом. У травні 2019 року Ассанж був ув'язнений на 50 тижнів за порушення умов виходу під заставу, коли він втік до Посольства Еквадору в Лондоні, де потім переховувався майже сім років.

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Він був заарештований 11 квітня минулого року британською поліцією, оскільки влада Еквадору скасувала рішення про надання Ассанжу громадянства країни.

Йому висунуті 18 обвинувачень, зокрема у змові з метою зламу урядових комп'ютерів і порушенні закону про шпигунство.

У Сполучених Штатах Ассанжу загрожує до 175 років в'язниці за обвинуваченням у шпигунстві.

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Ассанж, який зараз перебуває у в'язниці суворого режиму у східному Лондоні, а також його прихильники заявляють, що документи, які просочилися, розкривають правопорушення військових США, і Ассанж діяв як журналіст, а не шпигун.

Серед файлів, опублікованих WikiLeaks у 2010 році, було відео про атаку вертольота Apache в 2007 році американськими військами у Багдаді, унаслідок чого загинули 11 осіб, серед них двоє журналістів Reuters.