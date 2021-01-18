Франція закликає негайно звільнити Навального

Франція занепокоєна ситуацією із затриманням у РФ російського опозиційного політика Олексія Навального.

Як передає власний кореспондент Укрінформ, про це заявило Міністерство Європи і закордонних справ країни.

«Франція з великим занепокоєнням дізналася про арешт у Росії Олексія Навального. Держава пильно слідкуватиме за розвитком ситуації разом із своїми європейськими партнерами та закликає до його негайного звільнення», - заявили у французькому МЗС.

Читайте також: Навального судитимуть у поліцейському відділку

Як повідомляв Укрінформ, Олексія Навального затримали 17 січня у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту «Шереметьєво» після прильоту з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння в Томську.

Станом на ранок 18 січня до політика не допускають адвоката.