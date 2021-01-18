У Мінську на вихідних затримали 30 протестувальників
Укрінформ
У Мінську на вихідних за участь в акціях протесту проти режиму Олександра Лукашенка поліція затримала 30 осіб.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс-Захід.
"За минулі вихідні співробітниками мінської міліції за участь у несанкціонованих заходах було затримано 30 осіб, яких помістили в ізолятор тимчасового тримання", - повідомили в ГУВС Мінміськвиконкому.
За даними поліції, незважаючи на регулярні попередження про відповідальність, у різних районах столиці збиралися невеликі групи громадян, які позначали себе незареєстрованою символікою.
Як повідомлялося, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.
ЄС і Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.
Фото: TUT.BY