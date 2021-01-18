Сербія включила журналістів у пріоритетну для COVID-вакцинування групу

Сербські журналісти опинилися серед пріоритетної в цій країні групи для вакцинування від коронавірусу. Щеплення розпочнеться з 19 січня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Nova з посиланням на Спілку журналістів Сербії.

Для отримання дози вакцини журналістам слід заповнити відповідну анкету й надіслати на електронну скриньку уряду Сербії. При цьому на спеціальному урядовому порталі існує можливість вибору, яким саме препаратом вакцинуватися.

У Спілці журналістів Сербії закликали колег в першу чергу дати можливість зробити вакцинування найбільш уразливим категоріям працівників, тобто тим, хто активно працює поза офісом й активно контактує щодня з людьми – фотографам, кореспондентам, репортерам, операторам.

Про можливість включення працівників медіа в пріоритетну для вакцинації групу президент Сербії Александар Вучич заявляв ще раніше. За його словами, журналісти, які щодня виїжджають на зйомки, є групою ризику, і важливо, щоб вони не становили небезпеки для своїх співрозмовників.

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Як передавав Укрінформ, із 24 грудня в Сербії розпочалася вакцинація населення від COVID-19, а першими щеплення почали отримувати мешканці будинків для людей похилого віку.

Сербія стала однією з перших балканських країн, що розпочали щеплення своїх громадян від коронавірусу.

Фото: Belga