Глава МЗС Німеччини пропонує пускати вакцинованих в кіно та ресторани

Люди, які зробили щеплення проти COVID-19, могли б скоріше повернутися до нормального життя.

Так пропонує заохочувати німців вакцинуватися міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, передає кореспондент Укрінформу.

На думку дипломата, тим, хто зробив щеплення, слід надати право знову відвідувати ресторани, кіно та інші заклади.

«Щеплені люди повинні знову мати можливість реалізувати свої основні права. Не йдеться про привілеї, але лише про реалізацію основних прав», - заявив міністр у інтерв’ю виданню Bild am Sonntag.

Таким чином, зауважує таблоїд, глава МЗС протиставляє себе канцлеру, уряду та власній партії, соціал-демократичній, позиція яких полягає в тому, щоб не розглядати жодного спеціального режиму для людей, котрі зробили вакцинацію.

«Поки ще остаточно не з'ясовано, наскільки люди, яким було зроблено щеплення, можуть заразити інших. Однак однозначно те, що людина, яка була щеплена, більше ні в кого не відніме апарат штучної вентиляції легенів. Це означає, що є принаймні одна з основних причин скасувати обмеження основних прав», - аргументує свою позицію Маас.

Дипломат згадав про рестораторів, працівників кінотеатрів, театрів та музеїв, які зараз не працюють, але могли б «у якийсь момент відновити свою діяльність, якщо є така можливість».

Федеральний уряд досі відмовляв у привілеях для щеплених людей, вказуючи, зокрема, що невідомо, чи можуть ці люди нести загрозу іншим. До того ж, наразі все одно зробити вакцинацію може лише обмежена група людей, насамперед літнього віку та медичний і сестринський персонал. Основна ж маса населення зможе дочекатися своєї черги через нестачу вакцин аж ближче до літа. «Багато людей солідарно чекають, щоб декого можна було вакцинувати першим. А ті, хто ще не щеплений, очікують, що вакциновані своє чергою також виявлять терпіння в знак солідарності», - заявив на початку вакцинації наприкінці грудня міністр охорони здоров'я Єнс Шпан.

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Наразі у Німеччині щеплено лише трохи більше мільйона людей, що становить трохи більше одного відсотка населення.

За даними Інституту Роберта Коха, за рік, що минув, у країні заразилися на COVID-19 загалом 2 003 518 осіб, у тому числі протягом суботи - 13 882. Померли за весь час 46 419, зокрема, протягом минулої доби – 445 осіб.