Турецькі кораблі провели стрільби в Егейському та Середземному морях

Кораблі ВМС Туреччини провели навчання зі стрільбами в північній частині Егейського та Східному Середземномор‘ї.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на повідомлення міністерства національної оборони Туреччини у Tвіттері.

«Командування ВМС провело «навчання з бойовими стрільбами» у північній частині Егейського моря та Східному Середземномор'ї», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у Туреччини та члена ЄС Греції існують розбіжності в питанні видобутку нафти та газу на морському шельфі неподалік Кіпру. Греція та ЄС неодноразово заявляли, що Туреччина незаконно здійснює буріння в цій зоні. Анкара наполягає, що ці води в межах її виключної економічної зони та проводить у Східному Середземномор’ї військові навчання. Така суперечлива позиція призвела до зростання напруги в регіоні із залученням військово-морських кораблів Туреччини та Греції. Раніше, 6 листопада, Європейський Союз оголосив про рішення продовжити на рік, до 12 листопада 2021 року, режим санкцій проти фізичних осіб та установ у зв’язку з проведенням Туреччиною «незаконних» дій з буріння у Східному Середземномор’ї.

Санкційний режим був запроваджений за рішенням Ради ЄС від 14 жовтня 2019 року та підтриманий Європейською радою 17-18 жовтня минулого року, під час якої глави держав та урядів ЄС підтвердили повну солідарність із Кіпром у дотриманні його суверенітету та суверенних прав відповідно до міжнародного законодавства і доручили Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій представити рамкові пропозиції для обмежувальних заходів.

Великий раунд міждержавних турецько-грецьких переговорів, на якому йтиметься про ситуацію в Східному Середземномор’ї та кіпрське врегулювання, заплановано на 25 січня у Стамбулі.

Фото: T.C. Millî Savunma Bakanlığı, Twitter