Турецькі кораблі провели стрільби в Егейському та Середземному морях
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на повідомлення міністерства національної оборони Туреччини у Tвіттері.
«Командування ВМС провело «навчання з бойовими стрільбами» у північній частині Егейського моря та Східному Середземномор'ї», - йдеться у повідомленні.
Санкційний режим був запроваджений за рішенням Ради ЄС від 14 жовтня 2019 року та підтриманий Європейською радою 17-18 жовтня минулого року, під час якої глави держав та урядів ЄС підтвердили повну солідарність із Кіпром у дотриманні його суверенітету та суверенних прав відповідно до міжнародного законодавства і доручили Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій представити рамкові пропозиції для обмежувальних заходів.
Великий раунд міждержавних турецько-грецьких переговорів, на якому йтиметься про ситуацію в Східному Середземномор’ї та кіпрське врегулювання, заплановано на 25 січня у Стамбулі.
Фото: T.C. Millî Savunma Bakanlığı, Twitter