Байден хоче призначити Нуланд заступницею держсекретаря США у політичних справах

Обраний президент США Джо Байден запропонував кандидатуру помічника держсекретаря у справах Європи і Євразії Вікторію Нуланд на посаду заступника держсекретаря у політичних справах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Варто зазначити, що Нуланд працювала представницею Державного департаменту США в 2011—2013 рр. Пізніше — помічницею державного секретаря США у справах Європи та Євразії. У 2013 році, під час подій Революції Гідності в Україні, в ранзі помічника держсекретаря США зустрічалась з Віктором Януковичем, а також відвідала Майдан Незалежності та поспілкувалася з учасниками протесту.

Байден також висунув кандидатом на посаду першого заступника держсекретаря США Венді Шерман. Вона працювала в адміністрації Барака Обами заступником глави американського зовнішньополітичного відомства у політичних справах та зокрема очолювала команду переговорників з Іраном щодо ядерної проблеми.

Також він запропонував кандидатуру Бонні Дженкінс на посаду заступника держсекретаря з питань контролю над озброєннями і міжнародної безпеки. Дженкінс очолює організацію «Кольорові жінки за просування миру, безпеки і трансформацію підходу до конфліктів».

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Ще одним першим заступником держсекретаря висунуто Брайана Маккіона, давнього помічника Байдена з питань зовнішньої політики.

За словами Байдена, ця команда "втілює моє основне переконання, що Америка найсильніша, коли працює з нашими союзниками". Він висловив впевненість, що "вони використають свій дипломатичний досвід і вміння, щоб відновити глобальне і моральне лідерство Америки".