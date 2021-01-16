Маас: Треба імунізувати демократії проти суспільного розколу

Нещодавні події в Капітолії викликали радість в авторитарних країнах, а демократичні змусили замислились над тим, як протистояти правому популізму.

Такою був лейтмотив виступу міністра закордонних справ ФРН Гайко Мааса в Бундестазі, передає кореспондент Укрінформу.

«Реакції Пекіна та Москви на заворушення у Вашингтоні, радість у Тегерані, Каракасі та Пхеньяні болісно говорять самі за себе; вони показують, яку ведмежу послугу надають своїм країнам праві популісти, яка небезпека походить від них для демократії», - заявив Маас.

За його словами, події у Вашингтоні шокували всіх, але несподіванкою не стали.

«Дональд Трамп знехтував демократичним рішенням американського електорату, і він топтав ногами демократичні правила гри, особливо в останні кілька тижнів», - заявив Маас.

Нова адміністрація США на чолі з президентом Джо Байденом і віцепрезидентом Камілою Гарріс потребуватиме багато зусиль для відновлення довіри до американських установ, зазначив німецький дипломат.

У часи суперництва великих держав Німеччина та Європа потребують сильної американської демократії, здатної діяти на глобальному рівні, сказав міністр. Ось чому, за його словами, треба спільно шукати єдності між усіма демократичними силами світу проти ворогів демократії. Це має починаєтися з притягнення до відповідальності винних у подіях на кшталт вашингтонських - як простих заворушників, так і підбурювачів.

«Той, хто підігріває пристрасті, несе відповідальність», - підкреслив політик.

Читайте також: У США хочуть уникнути появи нового Трампа

Водночас він звернув увагу на те, що той факт, що такі політики, як Дональд Трамп та його прихильники, роками могли безперешкодно маніпулювати думками та агітувати, є також результатом «повністю зміненого середовища спілкування та засобів масової інформації». Сьогодні соціальні мережі несуть велику відповідальність за функціонування демократії, додав глава МЗС ФРН і закликав до створення чітких законодавчих вимог в цій сфері. Він вважає за необхідне «досягти успіху в імунізації наших демократій проти вірусу суспільного розколу не тільки в нашій власній країні, але і далеко за межами Європи».

Маас впевнений, що в майбутньому у Європи буде сильний трансатлантичний партнер в особі президента Байдена, коли мова йде про захист демократій, а не лише про протидію мові ненависті та теорій змови в Інтернеті.