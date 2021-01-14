У Малі напали на конвой миротворців ООН, є загиблі

Щонайменше троє миротворців ООН загинули в результаті нападу озброєних чоловіків в африканській країні Малі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє UN News.

Загиблими миротворцями були громадяни Кот д’Івуару.

Ще шість осіб зазнали поранень. Їх гелікоптером доправили в лікарню.

Зазначається, що у середу у регіоні Тімбукту під час руху конвою миротворців ООН підірвався вибуховий пристрій. Після чого невідомі озброєні чоловіки відкрили вогонь по конвою.

У відповідь миротворців відкрили вогонь, що змусило нападників втекти з місця події.

Генсек ООН Антоніу Гуттеріш вже засудив атаку і наголосив, що напади на миротворців ООН є військовими злочинами. Він також закликав владу Малі щонайшвидший притягти винних до відповідальності.

Як повідомляв Укрінформ, у Малі двоє французьких солдатів загинули та ще один зазнав поранення, коли саморобний вибуховий пристрій потрапив в їх бронетранспортер.

Фото: MINUSMA/Gema Cortes