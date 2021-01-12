Помпео назвав Іран новою базою «Аль-Каїди»

Державний секретар США Майк Помпео звинуватив Іран у зв'язках із терористичною організацією «Аль-Каїда».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

За словами Помпео, терористи розмістили в Ірані свою нову базу.

Під час пресконференції у Вашингтоні Помпео нагадав про вбивство терориста «Аль-Каїди» Абу Мухаммада аль-Масрі, якого звинувачували у причетності до підривів двох посольств США в Африці 1998 року. Терориста, за повідомленнями ЗМІ, вбили в Ірані, однак Тегеран цю інформацію заперечував, наголошуючи, що на його території немає бойовиків «Аль-Каїди».

«Присутність Аль-Масрі на території Ірану вказує на причину, через яку ми тут зібралися сьогодні. В «Аль-Каїди» є нова база: це Ісламська Республіка Іран», - сказав Помпео.

Американське видання The New York Times повідомляло, що в Ірані на початку серпня вбили одного з лідерів «Аль-Каїди» (Аль-Масрі), однак Тегеран спростував цю інформацію.

За інформацією видання, якийсь Абдулла Ахмед Абдулла, відомий під псевдонімом Абу Мухаммад аль-Масрі, був обвинувачений у причетності до нападів на американські посольства в Африці 1998 року.

У Тегерані 7 серпня 2020 року, в річницю нападу на американські дипмісії, двоє людей на мотоциклі застрелили аль-Масрі та його доньку, вдову Усами бен Ладена.

Фото: State Department photo by Ron Przysucha/ Public Domain