Коли Києву чекати іноземців? Що дає рейтинг найкращих міст для віддаленої роботи

Приїзд іноземців може забезпечити додаткове зростання ВВП до +0,5% щорік

Київ потрапив у ТОП-20 рейтингу найкращих міст світу для віддалених працівників. Швидкий інтернет, розгалужена мережа коворкінгів і недороге нове житло дозволили українській столиці посунути Токіо, Сеул, Тель-Авів та Цюрих у списку найбільш привабливих локацій.

В нещодавно складеному рейтингу найкращих міст світу для робітників, що працюють віддалено, Київ посів 20-те місце. Українська столиця обігнала Цюрих, Дубай, Мадрид, Прагу і Будапешт, натомість поступилась Берліну, Вільнюсу, Шанхаю та Ганою.

До переваг міста автори дослідження віднесли швидкий інтернет, велику кількість коворкінгів на будь-який смак, яскраве культурне життя та можливість легко й недорого дістатися майже в будь-яку європейську державу. Окремо в рейтингу наголосили на доступності житла – хорошу нову квартиру-студію в центрі міста можна зняти за 500 доларів на місяць. Якщо українська столиця зможе реалізувати наявний потенціал та дійсно привабити іноземних віддалених робітників, мова йде про можливість отримати додаткові десятки мільярди гривень щороку.

Від початку перших жорстких обмежень американці почали фіксувати цікавий тренд: люди стали масово виїжджати з району Кремнієвої долини та великих міст на кшталт Нью-Йорка, і селитись аж за 200-500 кілометрів від офісів. Основна справа в економії, адже за ціною оренди невеликої студії в Каліфорнії у США можна платити іпотеку за будинок на 2-3 спальні десь у провінційному містечку.

Така змога в працівників великих компаній, у тому числі IT-гігантів Apple, Facebook, Microsoft, з’явилась завдяки переходу на віддалену роботу. В другій половині 2020 року вже більшість фірм, як в IT-галузі, так і в інших сферах, остаточно підтвердили постійний статус режиму роботи поза офісом

Аналогічно вчинили багато компанії у Європі і дозволили своїм робітникам зовсім не відвідувати офіси. Оскільки велика частина робітників – це молоді та мобільні люди, вони почали користуватися новими можливостями та змінювати не лише міста проживання, але й навіть країни. За останні пів року до числа держав, які видають візи для фрілансерів додались Естонія, Дубаї, Грузії та Барбадос. Також спеціальні візи для віддалених працівників можна отримати у Німеччині, Португалії, на Кіпрі, в Болгарії, Чехії, Таїланді та ряді інших країн.

Чому навіть розвинуті держави створюють спеціальні умови для віддалених працівників? Якщо фрілансер іммігрує сам без родини, він все одно буде витрачати щонайменше 1500-2000 доларів на місяць, в тому числі на оренду житла, місця в коворкінгу, їжу та розваги. У випадку переїзду з сім’єю, сума може зрости аж у декілька разів. При цьому фрілансери витрачають кошти, які отримують за роботу, виконану для замовників або компаній за кордоном. Фактично, це рівносильно чистому експорту з держави базування віддаленого працівника на суму його щомісячних витрат.

Зараз, коли до шукачів нових локацій проживання долучились також постійні працівники компаній на віддаленому режимі, Київ має всі шанси привабити щонайменше десять тисяч іноземців лише у 2021 році.

По-перше, приїзд віддалених працівників із-за кордону дозволить серйозно оживити ринок оренди житла. З одного боку, власники квартир отримають змогу вигідно здати оселі платоспроможним іноземцям. З іншого, європейські орендарі часто звикли до зовсім іншого рівня сервісу та комфорту – а тому їх попит буде стимулом для власників, щоб покращувати умови у квартирах. Також жоден європеєць не стане винаймати квартиру «в сіру» без документів. Представляючи великий сегмент шукачів оренди, вони допоможуть поступово виводити вітчизняний ринок із тіні.

По-друге, зростання попиту на житло стане стимулом для людей активніше вкладати кошти в новобудови, бо саме квартири в нових будинках мають найкращі шанси бути вигідно зданими іноземним орендарям. Своєю чергою, це буде серйозним поштовхом для сегмента житлового будівництва і всього первинного ринку нерухомості, який має один із найвищих показників мультиплікатора для економіки.

Європейські віддалені працівники створять додатковий попит на коворкінги – новий та прогресивний формат офісної нерухомості, який поступово розвивається у столиці. Також їх приїзд буде мати серйозний позитивний вплив на ресторани і кафе. Чимало європейців взагалі не готують вдома або роблять це тільки на вихідних, натомість надаючи перевагу походам в кафе чи замовленню їжі. Це особливо актуально з огляду на складний для ресторанної сфери 2020 рік та не менш негативний початок 2021 року.

При переїзді 10 тисяч іноземців, лише сума їх щоденних витрат може перевищувати 5 мільярдів гривень на рік. З урахуванням ефекту мультиплікатора, це може забезпечити додаткове зростання ВВП до +0.5% на рік за умов відсутності додаткових податків окрім ПДВ на придбані товари і послуги.

Серед необхідних кроків – введення спеціальних умов для фрілансерів – скасування подвійного оподаткування та нульовий або невеликий податок на доходи за умов постійного проживання на території України. Це дозволить привабити іноземців, додавши до можливості комфортного недорогого проживання також фактор прозорих податків.

Потрапляння Києва до рейтингу найкращих міст світу для віддалених працівників свідчить про високий потенціал України у привабленні іноземців. Його можна якнайкраще використати зараз, із масовим переходом робітників на роботу поза офісом. Приїзд іноземців надасть додаткового імпульсу сегменту нерухомості й може забезпечити додаткове зростання ВВП до +0,5% в рік.

Олексій Коваль