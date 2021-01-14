ESA показало з космосу засніжену Іспанію

Європейське космічне агентство опублікувало супутниковий знімок Іспанії з космосу на тлі снігового шторму "Філомена", що обрушився на більшу частину території країни на минулих вихідних.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті агентства ESA.

Сама світлина зроблена 12 січня після обіду супутником Sentinel-3 Європейського космічного агентства.

На кадрі видно, як більшу половину території Іспанії «накрило» минулими вихідними снігом внаслідок шторму "Філомена".

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Більш того, в деяких регіонах країни навіть зафіксували температуру у -25 градусів Цельсія, що стало найхолоднішою ніччю в Іспанії за останні 20 років.

Як повідомляв Укрінформ, кількість загиблих унаслідок снігового шторму «Філомена», що спричинив транспортний хаос по всій Іспанії, зросла до чотирьох осіб.

Фото: ESA