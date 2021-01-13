Сценарій тоді був цілком «сучасний»

13 січня Литва відзначила 30-річчя Вільнюської "Кривавої неділі".

Нагадаю, що сценарій був цілком "сучасний": Ґорбачов кинув у Литву танки, "Альфу" і 76-ту дивізію ВДВ "для поддержания конституционного порядка" – буцімто "на захист" обуреного рішеннями Верховної Ради Литовської РСР "русскоязычного населения".

Це, здається (хай мене поправлять історики), вперше в СРСР "русскоязычность" стала офіційним приводом для воєнної ("оборонної", аякжечки!) операції. (Як писала, за кілька місяців перед тим, юна Забужко у статті "Мова і влада", ще не розуміючи, що це зовсім не метафора, – "СРСР вступив у добу лінґвістичних воєн").

СРСР скінчився, доба лінґвістичних воєн – навпаки, розгоряється. "Рускоговорящіє патріоти" штурмують Капітолій...

Пам’ятаймо Вільнюс.

І "будьмо уважні"(с).

Оксана Забужко

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