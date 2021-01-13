Палата представників закликає Пенса усунути Трампа згідно з поправкою до конституції

Нижня палата Конгресу США ухвалила резолюцію, яка закликає віцепрезидента Майка Пенса та уряд застосувати 25-ту поправку до конституції, аби усунути Дональда Трампа з посади.

Документ підтримали 223 законодавці, проти висловилися 205, передає власний кореспондент Укрінформу.

У резолюції, зокрема, міститься заклик до віцепрезидента США «негайно скористатися своїми повноваженнями відповідно до четвертого розділу 25-ї поправки». Як зазначається, Пенс має заявити про те, що «президент не в змозі успішно виконувати свої обов'язки».

Утім, резолюція, хоч і висловлює волю більшості законодавців, але не є обов’язковою до виконання.

Як повідомляв Укрінформ, Майк Пенс надіслав офіційного листа спікеру Палати представників США Ненсі Пелосі, зазначивши, що вважає застосування 25-ї поправки неконституційним кроком, який не відповідає інтересам держави.

Напередодні демократи в Конгресі заявили, що в разі відмови Пенса від застосування 25-ї поправки, вони вже в середу проведуть голосування за процедурою імпічменту президента США.