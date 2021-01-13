Ізраїль розглядає можливість COVID-вакцинації дітей

Щеплення проти COVID-19 дітей віком від 12 років в Ізраїлі може розпочатися у найближчі два місяці, якщо дослідження підтвердять, що це безпечно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Те, що діти у віці до 16 років не проходять вакцинацію, безумовно, викликає занепокоєння з точки зору формування колективного імунітету… Я вважаю, що через місяць або два ми зможемо вакцинувати дітей у віковій групі від 12 років», - заявив ізраїльський комісар у справах боротьби проти коронавірусу Нахман Еш.

За його словами, можна очікувати, що дослідження у сфері фармакологічної безпеки дозволять знизити мінімальний віковий поріг вакцинації проти COVID-19 з 16 до 12 років.

Як повідомляв Укрінформ, уже понад 1 млн мешканців Ізраїлю зробили щеплення першою дозою вакцини, що становить майже 10% населення країни. Пріоритет отримують медики та люди віком від 60 років.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу став першим жителем країни, який отримав обидві дози вакцини від COVID-19.