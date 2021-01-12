В Уганді напередодні виборів заборонили соціальні мережі

Телекомунікаційний регулятор Уганди розіслав інтернет-провайдерам вказівку - заблокувати доступ до соціальних мереж на період президентських виборів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

У моніторинговій агенції NetBlocks заявили: її дані показують, що Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Skype, Snapchat, Viber та Google Play Store перебувають у розширеному переліку сайтів, недоступних основним операторам інтернету в Уганді.

Зазначається, що 11 січня компанія Facebook заявила про видалення низки облікових записів, начебто пов’язаних із міністерством інформації Уганди. Ці сторінки, як вважається, використовувалися для штучного накручування популярності провладних дописів.

Читайте також: Facebook заблокував сторінки урядовців Уганди напередодні виборів

Джерело Reuters у телекомунікаційному секторі Уганди припускає, що заборона соціальних мереж з ініціативи уряду пов’язана саме з видаленням низки проурядових сторінок у Фейсбуку.

Як повідомлялося, в Уганді 14 січня відбудуться президентські вибори, на яких чинний президент Йовері Мусевені змагається з опозиційним політиком Боббі Вайном.