Facebook заблокував сторінки урядовців Уганди напередодні виборів

Компанія Facebook закрила низку облікових записів урядовців Уганди, звинувативши їх у маніпулюванні громадською думкою напередодні виборів, що мають відбутися у четвер.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

"Цього місяця ми видалили мережу облікових записів та сторінок в Уганді, які брали участь у CIB (Координована неправдива поведінка) задля впливу на громадську думку напередодні виборів", - заявила керівник відділу комунікацій Facebook у країнах Африки Кезія Анім-Аддо.

"Вони використовували фальшиві облікові записи для управління сторінками, коментування чужого вмісту, видавання себе за інших користувачів, повторного обміну дописами в групах, щоб зробити їх більш популярними, ніж вони є", - зазначила Анім-Аддо .

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Водночас прессекретар президента Мусевені - Дон Ваньяма, звинуватив Facebook у спробі вплинути на результат виборів.

"Ганьба іноземним силам, які думають, що можуть допомогти посадити маріонеткове керівництво в Уганді, заблокувавши сторінки членів правлячої партії", - заявив Ваньяма.

В Уганді цього тижня відбудуться президентські та парламентські вибори, на яких чинний президент Йовері Мусевені змагається з опозиційним політиком Боббі Вайном.