Іран почав ракетні навчання в Оманській затоці
Як передає Укрінформ, про це повідомляє іранська агенція MEHR.
Як зазначається, навчання пройдуть за підтримки інших військових підрозділів та триватимуть два дні.
Як повідомлялося, Спільний всеосяжний план дій (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA) - ядерна угода, підписана після 9-річних переговорів у Відні 14 липня 2015 між Іраном, групою 5+1 (п'ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН: США, РФ, Китаєм, Францією, Великою Британією, а також Німеччиною) та ЄС щодо ядерної програми Ірану.
8 травня 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з цієї угоди та поновлення санкцій проти Ірану.
Обраний президент США Джо Байден оголосив про намір повернути США до участі в Угоді, що зустріло підтримку з боку всіх учасників JCPOA.
Фото: MEHR