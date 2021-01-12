Іран почав ракетні навчання в Оманській затоці

Військово-морські сили Ірану почали ракетні навчання в Оманській затоці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє іранська агенція MEHR.

Як зазначається, навчання пройдуть за підтримки інших військових підрозділів та триватимуть два дні.

Читайте також: Іран просив Інтерпол оголосити Трампа у розшук

Як повідомлялося, Спільний всеосяжний план дій (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA) - ядерна угода, підписана після 9-річних переговорів у Відні 14 липня 2015 між Іраном, групою 5+1 (п'ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН: США, РФ, Китаєм, Францією, Великою Британією, а також Німеччиною) та ЄС щодо ядерної програми Ірану.

8 травня 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з цієї угоди та поновлення санкцій проти Ірану.

Обраний президент США Джо Байден оголосив про намір повернути США до участі в Угоді, що зустріло підтримку з боку всіх учасників JCPOA.

Фото: MEHR