Іран просив Інтерпол оголосити Трампа у розшук

Іран звернувся до Інтерполу із запитом на арешт Дональда Трампа й 47 інших американських посадовців, пов’язаних із вбивством іранського генерала Касема Сулеймані минулого року.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на слова речника іранського Мін’юсту Голамхосейні Есмаілі пише Al Jazeera.

“Ісламська Республіка Іран дуже серйозно ставиться до переслідування та покарання замовників й виконавців цього злочину”, - сказав Есмаіді.

Al Jazeera нагадує, що це вже другий подібний запит Ірану, адже у червні генпрокурор Тегерана надіслав у Інтерпол запит на арешт Трампа й десятків американських посадовців, звинувативши їх у “вбивстві й тероризмі”.

“Утім Інтерпол, штаб-квартира якого знаходиться у Франції, відмовив у задоволенні запиту Ірану, зазначивши, що статут організації забороняє їй вживати будь-які дії політичного, військового, релігійного чи расового характеру”, - йдеться у матеріалі.

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Нагадаємо: командувача Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані було вбито 3 січня 2020 року під час атаки з американського дрона у Багдаді. Наказ на авіаудар віддав Дональд Трамп.