Іран просив Інтерпол оголосити Трампа у розшук
Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на слова речника іранського Мін’юсту Голамхосейні Есмаілі пише Al Jazeera.
“Ісламська Республіка Іран дуже серйозно ставиться до переслідування та покарання замовників й виконавців цього злочину”, - сказав Есмаіді.
Al Jazeera нагадує, що це вже другий подібний запит Ірану, адже у червні генпрокурор Тегерана надіслав у Інтерпол запит на арешт Трампа й десятків американських посадовців, звинувативши їх у “вбивстві й тероризмі”.
“Утім Інтерпол, штаб-квартира якого знаходиться у Франції, відмовив у задоволенні запиту Ірану, зазначивши, що статут організації забороняє їй вживати будь-які дії політичного, військового, релігійного чи расового характеру”, - йдеться у матеріалі.
Нагадаємо: командувача Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані було вбито 3 січня 2020 року під час атаки з американського дрона у Багдаді. Наказ на авіаудар віддав Дональд Трамп.