У Швеції винесли обвинувальний вирок двом росіянам за замах на блогера з Чечні

Обвинувальний вирок щодо двох росіян, які рік тому намагалися вбити опозиційного блогера з Чечні Тумсо Абдурахманова, було винесено у Швеції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії.

Підсудний Руслан Мамаєв був засуджений до десяти років позбавлення волі, його спільниця Ельміра Шапіаєва - до восьми років. Шведський прокурор Пер Ліндквіст саме такі терміни підсудним і просив.

За його словами, причиною нападу на Абдурахманова стала критика на адресу Ахмата Кадирова, колишнього президента Чечні та батька нинішнього очільника республіки Рамзана Кадирова.

У ході процесу було встановлено, що до замаху готувалися заздалегідь, зустрічі з цього приводу проходили в Грозному і в Москві. Крім того, був куплений автомобіль у Литві, який потім доставили до Швеції. За саме вбивство Мамаєву обіцяли заплатити 60 тис. євро.

«Всі сліди слідства вказують на Грозний», - заявив Ліндквіст під час основного слухання в окружному суді в місті Євле, повідомляє шведська газета Aftonbladet.

У рішенні суду йдеться, що засуджені повинні виплатити потерпілому як компенсацію 140 тис. шведських крон (16,8 тис. дол.). Після відбування покарання у в'язниці обидва засуджені мають бути депортовані без права на повернення.

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На опозиційного блогера, який емігрував до Європи з Чечні, Тумсо Абдурахманова напали в лютому минулого року. Він знаходився у власному будинку, коли його вдарили молотком по голові. Блогеру вдалося обеззброїти нападника і викликати поліцію.

Сам кілер раніше дав свідчення, що нібито не хотів вбивати Абдурахманова. Мамаєв також назвав суму, обіцяну йому за вбивство блогера, - 50 тис. євро. При цьому він визнав, що скоїв злочин за наказом "людей з Грозного".