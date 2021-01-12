Від Трампа йде глава Міністерства національної безпеки

Виконувач обов’язків міністра національної безпеки США Чед Вулф оголосив, що йде у відставку з адміністрації Дональда Трампа.

Як повідомляє CNN, про це він оголосив у офіційному листі в понеділок, передає Укрінформ.

«Мені прикро робити цей крок, оскільки я мав намір служити міністерству до кінця роботи цієї адміністрації», - написав Вулф.

Він послався на «тривалі й безглузді судові процеси», які оскаржують обґрунтованість його призначення на чолі міністерства. За словами чиновника, це відводило фокус уваги від важливої роботи установи, особливо в період передачі влади.

Новим в.о. міністра призначений адміністратор Федерального агентства з надзвичайних ситуацій (FEMA) Піт Гейнор. Він очолить відомство в момент, коли апарат національної безпеки готується до можливих озброєних протестів по всій країні до дня інавгурації обраного президента Джо Байдена.

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Нагадаємо: Чед Вулф виконував обов’язки на чолі Міністерства національної безпеки впродовж 14 місяців. За цей період він неодноразово згадувався в судових процесах проти введення адміністрацією Трампа додаткових імміграційних обмежень.

Таким чином, Вулф став одним із кількох високопоставлених урядовців – разом з міністрами транспорту й освіти, які залишили адміністрацію Трампа впродовж останніх днів. Щоправда, на відміну від своїх колег, Вулф не пов’язує своє рішення із заворушеннями 6 січня, коли прихильники Дональда Трампа штурмували Конгрес США.

Фото: АР