Індонезія видала дозвіл на екстрене використання китайської вакцини Sinovac

Агентство з контролю за продуктами харчування і ліками Індонезії видало дозвіл на екстрене використання вакцини від коронавірусу китайської компанії Sinovac.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Таким чином Індонезія стала першою країною, після Китаю, яка видала дозвіл на застосування вакцини.

Агентство зазначає, що проміжні дані випробування на людях на пізньому етапі в Індонезії показали, що вакцина була ефективною на 65,3%, заявила Пенні К. Лукіто, яка очолює індонезійський орган з питань харчових продуктів та ліків.

Як повідомляв Укрінформ, вакцина компанії Sinovac Biotech перебуває у завершенні ІІІ фази клінічних випробувань, які проходять у Бразилії, Індонезії та Туреччині. Для екстреного використання CoronaVac вже була затверджена для груп, які мають високий ризик зараження, в Китаї та Об’єднаних Арабських Еміратах.

За даними Worldometer, у світі виявлено 90 693 590 випадків COVID-19, зокрема 1 943 173 летальні, одужали 64 813 856 осіб.