Індонезія заборонила в'їзд іноземцям ще на пів місяця

Індонезія заборонила в'їзд іноземцям ще на пів місяця

Укрінформ
Влада Індонезії на два тижні продовжила заборону на в'їзд до країни іноземцям, щоб запобігти проникненню в країну нового штаму коронавірусу. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Як повідомила влада країни, рішення про продовження заборони на в'їзд іноземцям, запровадженої в Індонезії з 1 січня на 14 днів, було вирішено продовжити у зв'язку з побоюванням початку циркуляції в країні нового так званого «британського» штаму коронавірусу.

За даними вчених, виявлений у Великій Британії новий штам коронавірусу, названий VOC 202012/01, на 50-74% небезпечніший, ніж вірус SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.

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Наразі в Індонезії вже зафіксували майже 840 тис. випадків COVID-19, з них 24 343 летальні.

За даними Worldometer, у світі виявлено 90 693 590 випадків COVID-19, зокрема 1 943 173 летальні, одужали 64 813 856 осіб.

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