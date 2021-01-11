Індонезія заборонила в'їзд іноземцям ще на пів місяця

Влада Індонезії на два тижні продовжила заборону на в'їзд до країни іноземцям, щоб запобігти проникненню в країну нового штаму коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Як повідомила влада країни, рішення про продовження заборони на в'їзд іноземцям, запровадженої в Індонезії з 1 січня на 14 днів, було вирішено продовжити у зв'язку з побоюванням початку циркуляції в країні нового так званого «британського» штаму коронавірусу.

За даними вчених, виявлений у Великій Британії новий штам коронавірусу, названий VOC 202012/01, на 50-74% небезпечніший, ніж вірус SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.

Наразі в Індонезії вже зафіксували майже 840 тис. випадків COVID-19, з них 24 343 летальні.

За даними Worldometer, у світі виявлено 90 693 590 випадків COVID-19, зокрема 1 943 173 летальні, одужали 64 813 856 осіб.