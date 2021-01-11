Кім Чен Ин став генсеком Трудової партії Кореї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин став генеральним секретарем Трудової партії Кореї. Незадовго перед цим виконавчу політраду партії спеціально перейменували в секретаріат.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на DW.

Попередній з'їзд ТПК відбувся в травні 2016 року. Тоді голова Держради КНДР Кім Чен Ин був обраний на пост голови партії.

Виступаючи на з'їзді Трудової партії, Кім Чен Ин заявив, що його країна може "почати заново" відносини з Південною Кореєю. Однак для цього Сеулу потрібно активно виконувати міжкорейські домовленості.

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Як повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї, учасники VIII з'їзду ТПК затвердили зміни в її статуті, згідно з якими наступні з'їзди будуть скликатися раз в п'ять років. Зазначалося, що тепер з'їзди партії будуть анонсуватися за кілька місяців до скликання.

Нагадаємо: раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав США "найбільшим ворогом" КНДР і пригрозив продовжувати розвивати ядерний потенціал. За словами Кіма, політика Вашингтона щодо Пхеньяна не зміниться незалежно від того, хто буде главою Білого дому.