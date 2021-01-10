У неділю на акції протесту в Білорусі вийшли близько тисячі людей

У неділю в Мінську та інших містах Білорусі пройшли локальні акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радыё Свабода.

«Загалом у Мінську відбулися понад десять акцій протесту. У протестах взяли участь близько тисячі людей. Однією з перших була акція в мінській Серебрянці, де люди збиралися в темряві. Під час маршів люди скандували: «У рік бика без пацюка!», «Віримо! Можемо! Переможемо!», «Живе Білорусь!», - йдеться у повідомленні.

Телеграм-канал «Список Задержанных» повідомляв про трьох затриманих у неділю учасників акцій.

Також протестні акції у формі маршів, пікетів, флешмобів пройшли у Бресті, Вітебську, Гродно, Могилеві, Молодечно, Новогрудку та інших містах.

Акції на підтримку білоруської опозиції також проходили за кордонами країни, зокрема в Україні, Польщі.

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Білоруське «Народне посольство» в Швеції надрукувало в Фейсбуці листа від голови МЗС країни Анн Лінде, в якому та підтвердила, що уряд Швеції підтримує розширення санкцій проти режиму Лукашенка, та вважає, що «для ЄС важливо діяти одностайно і рішуче, оскільки санкції ефективні, коли вони користуються широкою міжнародною підтримкою». За її словами, Швеція використовуватиме всі доступні інструменти, в тому числі в рамках ООН та ОБСЄ, щоб впливати на розвиток у правильному напрямку і працювати над тим, щоб Білорусь дотримувалася своїх зобов'язань щодо прав людини і основних прав і свобод.

Як повідомлялося, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

Фото: Белсат