У містах Білорусі проходять локальні акції протестів

У Мінську та інших містах Білорусі в суботу зранку розпочалися локальні акції протесту.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Радыё Свабода.

«Останній місяць акції протесту відбуваються у дворах та мікрорайонах Мінська та інших міст Білорусі. Жителі Мінська ще затемна почали виходити на дворові марші», - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що в Гродні відбувся марш протесту.

Читайте також: Білоруську опозиціонерку Колесникову залишать в ізоляторі до 8 березня

Видання розміщує відео, на яких зображено акції, марші, «ланцюги солідарності» в різних частинах Мінська, зокрема у Малинівці, на Південному Заході, у Лощиці, Курасовщині, навіть у центрі білоруської столиці – на площі Перемоги.

Як повідомлялося, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.