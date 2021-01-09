У містах Білорусі проходять локальні акції протестів
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Радыё Свабода.
«Останній місяць акції протесту відбуваються у дворах та мікрорайонах Мінська та інших міст Білорусі. Жителі Мінська ще затемна почали виходити на дворові марші», - йдеться у повідомленні.
Також відомо, що в Гродні відбувся марш протесту.
Видання розміщує відео, на яких зображено акції, марші, «ланцюги солідарності» в різних частинах Мінська, зокрема у Малинівці, на Південному Заході, у Лощиці, Курасовщині, навіть у центрі білоруської столиці – на площі Перемоги.
Як повідомлялося, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.
Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.