У Росії внаслідок сходження лавини загинули троє людей

У російському місті Норильськ у результаті сходження снігової лавини в районі гірськолижного курорту загинули три людини.

Як передає Укрінформ, про це пише РБК.

Як зазначається, рятувальники виявили тіло дитини під завалами після сходження лавини на гірськолижній базі у Норильську.

Пізніше рятувальники виявили тіло чоловіка. Таким чином, число загиблих при сходженні лавини в районі гірськолижної бази в Норильську зросло до трьох: раніше під снігом знайшли тіло 38-річної жінки.

Крім того, 14-річного підлітка шпиталізували з тяжкими травмами.

За офіційною інформацією, під час сходження лавини постраждав ще один чоловік. Його стан оцінюється як середнього ступеня тяжкості, потерпілий відмовився від госпіталізації.

Лавина в Норильську зійшла в ніч проти 9 січня. Вона засипала кілька туристичних будинків, в деяких з яких були люди.