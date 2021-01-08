Заворушення в американському Капітолії: двоє міністрів подали у відставку
Як передає Укрінформ, про свою відставку міністр транспорту Елейн Чао написала в Твіттері.
«Сьогодні я оголошую про свою відставку з посади міністра транспорту США, яка набирає чинності 11 січня», - написала міністр.
Чао додала, що заворушення у Капітолії були «травматичними і цілком прогнозованими», а також «глибоко вразили мене так, що я просто не можу залишити це в стороні».
Слідом за Чао залишила свою посаду міністра освіти США Бетсі ДеВос.
Як повідомляється в її листі Дональду Трампу, який опублікувало видання The New York Times, ДеВос "планувала залишитися до тих пір, поки не відбудеться зміна адміністрації, але мої плани різко змінилися, коли я побачила насильницьке захоплення будівлі Капітолію».
Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США повинен був затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу Джо Байдена. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа, які ввірвалися в будівлю.
Під час зіткнень біля Конгресу загинуло п'ятеро людей, серед них - Ешлі Беббітт, ветеран ВПС США. Поліція затримала 52 людини.
Незважаючи ні на що у четвер Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.