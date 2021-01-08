В Ірані заявляють про спроможність довести збагачення урану до 90%

В Організації атомної енергії Ірану (ОАЕІ) заявляють про наявні можливості значно збільшити рівень збагачення урану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на офіційного представника ОАЕІ Бехруза Камальванді.

Зазначається, що в четвер, 7 січня, в інтерв'ю державній телерадіомовній корпорації ІРІБ Камальванді заявив, що Іран може "спокійно" довести збагачення урану до 90%.

"Якщо якимсь галузям потрібен уран з рівнем збагачення вище 20%, ОАЕІ зможе це зробити", - наводить агентство слова чиновника.

Як повідомлялося, 2 січня влада Ірану офіційно повідомили Міжнародне агентство з атомної енергії про намір збагачувати уран до 20%. МАГАТЕ поінформувало про це Раду Безпеки ООН.

4 січня на іранському ядерному об'єкті у Фордо почався процес збагачення урану на рівні 20%.

Раніше Іран збагачував уран до рівня трохи менш як 5%, хоча угода 2015 року обмежує цей показник до 3,67%.

Загальний всеосяжний план дій щодо ядерної програми Ірану було укладено у Відні 2015 року. Угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, а також Євросоюз.

У травні 2018 року США з ініціативи президента Трампа вийшли з угоди й відновили санкції проти Ірану. Після цього Тегеран почав поступову відмову від своїх зобов'язань за угодою.