Соцмережі блокують Трампа: тепер ще й Інстаграм та Фейсбук

Соціальна мережа Фейсбук на добу заблокувала сторінку Дональда Трампа через порушення ним правил.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

“Фейсбук на 24 години позбавив Трампа можливості публікувати дописи на своїй платформі. Це сталося після того, як Фейсбук видалив відеозвернення Трампа до своїх прибічників, які брали участь у заворушеннях”, - інформує канал.

Зазначається, що аналогічна заборона діятиме і на платформі Інстаграм, яка належить Фейсбуку.

Раніше про своє рішення на 12 годин заблокувати сторінку Трампа оголосила соціальна мережа Твіттер.

Таким чином, зараз Трамп позбавлений доступу до всіх своїх основних сторінок у соцмережах, які зазвичай є для нього ключовим засобом спілкування з прибічниками. Загальна кількість підписників на сторінках Трампа у цих трьох соціальних мережах сягає 150 млн.

Як повідомлялося, у середу у Вашингтоні сталися сутички між прибічниками чинного президента США та правоохоронцями. Протестувальники спромоглися прорватися до будівлі Конгресу та на кілька годин перервати засідання, яке мало підтвердити перемогу на виборах Джо Байдена.