Бельгія хоче прискорити COVID-вакцинацію своїх громадян

Уряд Бельгії доручив фахівцям розробити заходи для прискорення щеплення населення країни проти коронавірусу.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише The Brussels Times.

«Масштабна кампанія вакцинації офіційно розпочалася в Бельгії цього тижня, але вже дістала масу критичних зауважень з приводу повільного темпу. Тож уряд шукає шляхи, як прискорити вакцинацію. Федеральний міністр охорони здоров’я Франк Вандерброке та прем’єр-міністр країни Александер Де Кро доручили Оперативній групі фахівців із боротьби з COVID-19 переглянути плани, щоб прискорити вакцинацію, починаючи вже з наступного тижня», - йдеться у публікації.

За останніми даними, Бельгія має 87,5 тис. доз вакцини Pfizer, з яких 22,7 тис. будуть використані вже на цьому тижні. Така сама кількість буде зарезервована для другого щеплення з інтервалом у три тижні.

Напередодні представники компаній Pfizer і BioNTech офіційно повідомили, що не існує підтверджень надійного захисту від коронавірусу, якщо їхня вакцина використовуватиметься лише для одного щеплення.

Водночас Pfizer гарантувала урядовим структурам Бельгії надходження нових партій вакцини протягом наступних тижнів, що дозволить швидко використати всі наявні дози для першого щеплення більшої кількості людей.

Бельгія в рамках європейських програм замовила понад 22 мільйонів доз вакцин різних виробників: AstraZeneca-Oxford (7,5 млн), Pfizer/BioNTech (5 млн), Johnson&Johnson (5 млн), CureVac (2,9 млн) та Moderna (2 млн).

Лише препарат виробництва Johnson&Johnson потребує одноразового введення. Таким чином, замовленої вакцини вистачить, аби щеплення отримали близько 14 мільйонів осіб (населення Бельгії – 11,5 млн).

За планом вакцинації насамперед щеплення отримають персонал та мешканці будинків для літніх людей, слідом за ними – працівники. Потім на черзі люди віком за 65 років, наступна хвиля вакцинації буде призначена для людей у віці також від 45 років, що мають відповідні медичні показання. Після цього запрошення до центрів вакцинації отримають фахівці, які працюють з людьми або задіяні на важливих виробництвах.

Як повідомляв Укрінформ, Європейське медичне агентство (ЕМА) 21 грудня визнало ефективною і безпечною вакцину виробництва Pfizer/BioNTech. 27-29 грудня у всіх країнах ЄС розпочалася кампанія вакцинації проти коронавірусу з використанням цього препарату. 6 січня ЕМА надало позитивну рекомендацію Єврокомісії для ринкової авторизації вакцини Moderna.